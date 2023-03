Il Tucano Viaggi Ricerca presenta la sua Cina

08:00

Il Tucano Viaggi Ricerca lancia il progetto Scopri la Cina che non hai mai conosciuto. Con la riapertura dei viaggi verso il Paese del Dragone, l’operatore lancia la sua programmazione realizzata grazie a Simone Sturla, che ha alle spalle lunghi anni di permanenza e viaggi in Cina, dove ha frequentato corsi di studi presso le università di Pechino, Shenyang e Kunming, lavorando per il DMC Asian Trails.

Il prodotto vuole proporre la Cina più segreta, una Cina indirizzata al viaggiatore che ha già visitato in passato questo Paese cogliendone gli aspetti più conosciuti. Il progetto rientra a pieno titolo nella programmazione di nuovi itinerari che ha caratterizzato il periodo post-pandemia del Tucano.



“Dopo questi anni veramente difficili stiamo assistendo ad una forte crescita che premia gli sforzi recenti, la passione e l’impegno di oltre 40 anni di attività nel campo dei viaggi – dice Willy Fassio, titolare de Il Tucano Viaggi Ricerca -. Non credo sia interessante parlare, come taluni fanno, di crescite ipotetiche, di numeri spesso sfalsati e di progetti troppo lontani dal divenire realtà. Credo sia invece più utile confrontare la stimolante crescita dello scorso anno e dei primi mesi odierni rispetto al periodo pandemico. Sono convinto che nel nostro lavoro i progetti fantasmagorici possano essere di forte appeal nell’immediato, ma - da buon torinese - preferisco pensare ad una crescita corretta e modulare senza mai dimenticare che comunque oggi viviamo ancora una situazione di incertezza per quanto concerne le questioni socio-politiche di alcuni Paesi”.