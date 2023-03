08:35

Forse qualcuno pensava fosse un fuoco di paglia, una moda passeggera dettata dalla pandemia e dalla necessità di mantenere il distanziamento anche in vacanza. Invece il settore outdoor consolida ulteriormente il suo appeal, secondo quanto emerge dal servizio di apertura di TTG Magazine, in distribuzione e online da oggi. I soggiorni all’aria aperta e le attività a contatto con la natura piacciono a un pubblico sempre più ampio e anche per questa stagione estiva si confermano in cima alle preferenze dei consumatori.

A dare la misura di quanto il turismo outdoor sia oggi una delle realtà più dinamiche nel panorama dell’offerta nazionale i numeri di Faita-Federcamping nel 2022 le oltre 2.500 aziende del settore hanno registrato 10,3 milioni di arrivi per 73 milioni di presenze e generato un fatturato complessivo superiore ai 5 miliardi di euro.



Margini di crescita

Una realtà vitale, quindi, ma a ben guardare ancora poco sviluppata rispetto alla reale capacità del mercato. Secondo un’indagine Met Bocconi sebbene le imprese open air italiane rappresentino solo l’1 per cento della filiera turistica, esse garantiscono un quarto dei posti letto totali.



Il servizio completo, con tutti i pareri e gli obiettivi dei protagonisti, è disponibile su TTG Magazine del 27 marzo, online sulla digital edition.