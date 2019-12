Alitalia, al via l'accordo con Air Madagascar via Parigi

08:00

È un accordo di pro-rata quello firmato da Alitalia e Air Madagascar per gli avvicinamenti sull’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle dai principali scali della Penisola.

Grazie a questa intesa il pubblico italiano potrà sfruttare le quattro frequenze settimanali (il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica) che il vettore africano effettua tra il Madagascar e il capoluogo francese. Voli di avvicinamento che vanno a unirsi a quelli operati da Air France, con il quale è già in atto un accordo simile.



“L’accordo firmato tra Air Madagascar e Alitalia, offre alle agenzie di viaggi e ai tour operator maggiori opportunità di vendita verso uno dei paesi più belli e meno conosciuti dell’Oceano Indiano - commenta Manlio Olivero, presidente di Global GSA, che rappresenta il vettore in Italia -. Inoltre per i passeggeri in arrivo ad Antananarivo con Air Madagascar sono previste tariffe speciali per volare sulle tratte domestiche”.