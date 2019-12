All’aeroporto di Vilnius l’albero di Natale ‘alternativo’

19:30

Tempo di Natale, tempo di curiosità. Una delle notizie più insolite riguarda l’albero di Natale allestito presso l’aeroporto di Vilnius, in Lituania. La sua peculiarità? Quella di essere addobbato con tutti gli oggetti confiscati ai check-in, per evidenziare l'importanza della sicurezza aerea.

In pratica, come riportato da La Stampa, si tratta di un vero e proprio albero ‘tagliente’ fatto di forbici, coltellini, lame e anche una pistola in carta, ma esattamente uguale a quella con cui un passeggero si era presentato in aeroporto.



Gli oggetti confiscati sono stati colorati e assemblati a forma di cono. Per il puntale, è stata creata una stella con dei coltelli da formaggio. Mentre appesi ai rami si trovano gli oggetti più insoliti e pericolosi. Da lontano può sembrare un comune albero da Natale, ma avvicinandosi si ha l’effettiva percezione di quello che rappresenta.