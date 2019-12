Ryanair, Norwegian e Air Europa le più colpite dallo stop del B737 Max

12:30

Ryanair, Norwegian ed Air Europa sono le tre compagnie aeree che da gennaio dovrebbero essere le più colpite dallo stop alla produzione del Boeing 737 Max. Come sottolinea Preferente, la low cost irlandese aveva in ordine 135 unità, mentre Norwegian ne aveva ordinate 110, ma ne aveva già ricevute 18. Infine, Air Europa non aveva ancora ricevuto nessuno dei 20 aerei in ordine.

Ryanair aveva pianificato di ricevere 47 aeromobili nel 2020 per aumentare la propria capacità, rinnovare la flotta e ridurre il consumo di carburante. La compagnia aerea ha annunciato che la mancata consegna degli aerei la costringerà a ridurre la capacità su alcune basi, chiuderne fino a cinque in Europa e trasformarne altre in temporanee.



Norwegian e Air Europa hanno messo il futuro dei collegamenti a corto raggio nelle mani di Boeing e stanno optando per ritardare la vendita o il ritiro degli aerei più vecchi in modo da non ridurre la capacità. Nel caso di Norwegian, che ha 18 Boeing 737 Max a terra e avrebbe dovuto riceverne cinque, la sospensione del modello viaggia di pari passo con il piano di adeguamento delle rotte di corto e medio raggio.