Aeroporto d'Abruzzo: 17 milioni per interventi su pista e viabilità

Un investimento da 17 milioni di euro per realizzare alcuni interventi necessari per fare crescere il traffico all’aeroporto d’Abruzzo. E puntare per il futuro anche a eventuali collegamenti intercontinentali.

È arrivato il via libera per il finanziamento dei lavori sullo scalo di Pescara. Gli interventi consentiranno in primo luogo di portare la lunghezza della pista dagli attuali 2.419 metri ai futuri 2.707. Verrà inoltre realizzato un nuovo parcheggio e sarà migliorato l’accesso viario allo scalo.



Tra gli obiettivi principali della Giunta regionale attuale c’è quello di raggiungere entro breve tempo il traguardo del milione di passeggeri annui e soprattutto aprire gli orizzonti dell’aeroporto anche su destinazioni più lontane.