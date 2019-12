Hyperloop ai nastri di partenza: studio di fattibilità, poi la prima tratta

15:12

Si avvicina il momento in cui Hyperloop, il treno superveloce in grado di viaggiare a 1.000 chilometri all’ora, potrebbe diventare realtà.

Lunedì, infatti, sarà presentato lo studio di fattibilità che di fatto aprirà le porte all’invenzione che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti.



Il passaggio successivo, come sottolinea futuroprossimo.it sarà la costruzione della prima linea negli Stati Uniti: la Chicago-Cleveland-Pittsburgh. Lo studio sulla linea verrà presentato ufficialmente la prossima settimana dall’Agenzia di coordinamento dell’area Nord-Est dell’Ohio.



Le previsioni parlano di un netto aumento dei costi ma anche dei profitti. Per rendere l’idea, basta tenere presente che solo lo studio di fattibilità è costato 1,3 milioni di dollari.



Il tutto, comunque, è ancora in piena fase di sviluppo. Le tempistiche di realizzazione effettive sono ancora ben lontane dall’essere quantificate. E per ora il trasporto superveloce su rotaia resta un’ipotesi. Ma sulla strada per la realizzazione.