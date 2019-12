Maltempo in Liguria: allerta rossa, possibili cancellazioni all'aeroporto di Genova

10:29

Ritardi, dirottamenti e cancellazioni potrebbero verificarsi oggi all’aeroporto di Genova a causa del maltempo. Nelle scorse ore la Protezione civile della Regione Liguria ha diramato lo stato di allerta rossa (grave pericolo di fenomeni ed effetti ingenti ed estesi) per piogge diffuse temporali e vento dalle 8 alle 20 di oggi.

Lo staff del Cristoforo Colombo ha perciò reso noto, attraverso i canali social, che l’aeroporto resterà aperto, ma “a causa delle condizioni meteo, non si possono escludere eventuali disagi ai voli (ritardi, dirottamenti e/o cancellazioni), che dipenderanno dalle condizioni meteo del momento”.



Le raccomandazioni

Lo scalo raccomanda ai “passeggeri in partenza di muoversi verso l'aeroporto con il dovuto anticipo, evitando di percorrere zone a rischio esondazione e prediligendo i mezzi pubblici”.



L’elenco aggiornato dei voli in arrivo e partenza è consultabile a questo link



Gli aggiornamenti sulle condizioni meteo e i messaggi di allerta della Protezione Civile regionale sono invece disponibili a questo link