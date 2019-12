Boeing: si dimette il ceo Dennis Muilenburg

11:57

Cambio ai vertici di Boeing. Pochi giorni dopo l’annuncio della sospensione della produzione del B737 Max, l’azienda annuncia che il ceo Dennis Muilenburg (nella foto) ha rassegnato le dimissioni. Il chief financial officer Greg Smith svolgerà l’incarico ad interim fino a gennaio, quando il chairman David Calhoun diventerà ceo e presidente.

Come riporta travelmole.com, il board of director “ha deciso che un cambio nella leadership era necessario per restaurare la fiducia nell’azienda”.



Muilenburg, lo scorso aprile, era apparso in un video un cui parlava in prima persona delle responsabilità di Boeing nei due disastri aerei che hanno coinvolto i B737 Max, messi a terra nella maggior parte dei cieli del mondo dopo i due incidenti degli scorsi mesi.



Ancora tutto da decidere, invece, il ritorno in pista degli aeromobili dopo le modifiche richieste dalle autorità per l’aviazione.