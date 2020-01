Russia: una compagnia aerea per le regioni dell’Estremo Oriente

10:07

La Russia ha problemi di collegamento con le regioni dell’Estremo Oriente della sua Federazione. Lo racconta l’Ice, che, citando il sito ‘Izvestiya’, sottolinea come si stia prendendo in considerazione la possibilità di creare una compagnia aerea dedicata ai voli verso quelle aree.

L’idea nasce dalla richiesta del premier Dmitry Medvedev di risolvere la questione del sovvenzionamento dei voli per l’Estremo Oriente nonché dalla considerazione di Ivan Abramov, membro del comitato del Consiglio della Federazione di politica economica, che si è rivolto al Consiglio dei Ministri con la richiesta di prestare attenzione al problema della disponibilità dei trasporti aerei verso l’Estremo Oriente.



Il politico ha infatti sottolineato che, dopo il ritiro dal mercato delle compagnie aeree Transaero e VIM-Avia, che realizzavano la maggior parte dei voli verso l’Estremo Oriente, il costo dei biglietti verso questa destinazione è cresciuto molto.



Sull’idea stanno lavorando da Sberbank, VTB, Rostech e Rosaviazia e sono in corso le trattative per la sua realizzazione.