Medio Oriente: dalla Faa arriva il divieto di sorvolo sull'area per i voli Usa

11:22

Stop agli aerei civili americani per i voli sul Medio Oriente. Dopo l’attacco alla base militare americana di questa notte in Iraq, la Faa ha emesso il divieto di sorvolo delle aree mediorientali per tutti gli aerei passeggeri statunitensi.

Il divieto riguarda i passaggi su Iraq, Iran, sul Golfo dell’Oman e sulle acque fra l’Iran e l’Arabia Saudita.



L’attacco alla base militare americana è letto come reazione all’assassinio del generale Qasem Soleimani da parte delle forze americane.



Anche il Foreign Office britannico aveva emesso già in precedenza un alert per i viaggiatori UK nell’area.