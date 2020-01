South African Airways: “I voli sono regolari"

09:03

South African Airways assicura che i voli verso tutte le destinazioni servite proseguono senza alcuna interruzione.

Il vettore è a conoscenza delle voci riportate dai media circa una possibile cessazione delle operazioni, ma si impegna a comunicare sempre e in modo trasparente con tutte le parti interessate, quindi anche con i suoi clienti, qualsiasi modifica operativa significativa che possa avere un impatto sugli orari dei voli.



In caso di modifiche al programma dei voli, tali ogni cambiamento verrà gestito e reso noto “in conformità alle norme e alle pratiche del settore aereo”, come si legge nella nota ufficiale diffusa dalla compagnia.