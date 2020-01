Malaysia Airlines, cinque compagnie pronte a investire: non c’è Air France

12:29

Malaysia Airlines fa gola e per entrare nel capitale della compagnia, nonostante le sue difficoltà economiche, ci sono al momento già 5 pretendenti di alto livello. Ma tra questi non c’è Air France-Klm: il gruppo franco-olandese infatti avrebbe negato l’intenzione di rilevare il 49 per cento delle azioni, smentendo quindi la voce circolata nei giorni scorsi.

Nella partita ci sarebbero invece, secondo quanto riportato da Simpleflying, Qatar Airways, AirAsia, Malindo Air, China Southern e Japan Airlines. Ancora ignoti i termini di ogni singolo potenziale investitore.



Malaysia Airlines negli ultimi anni ha attraversato numerose difficoltà a partire dal doppio tragico incidente a pochi mesi di distanza, mentre attualmente i problemi derivano dalla mancata consegna dei B737 Max con i quali avrebbe dovuto rinnovare e ampliare la flotta. Il vettore, tuttavia, resta appetibile sul mercato, come dimostrano i movimenti intorno al suo nome, grazie a un network di primo piano e una flotta importante.