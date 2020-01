Ryanair e la policy bagagli: le ragioni della compagnia

11:49

“Abbiamo deciso di apportare alcune modifiche all’impianto della policy bagagli di Ryanair per rendere ancora più trasparente e chiara la distinzione tra le diverse proposte”.

Così Chiara Ravara, head of sales & marketing della compagnia, spiega a TTG Italia le motivazioni delle ultime modifiche tariffarie apportate in merito al bagaglio a mano. Modifiche che hanno comportato anche alcuni aumenti per chi vuole portare il trolley in cabine e posizionarlo nella cappelliera.



“Tutto quello che facciamo va in un’ottica di sveltimento delle operazioni di imbarco e quindi una sempre maggiore puntualità del volo – prosegue la manager – e questo è apprezzato dai nostri passeggeri. Inoltre l’impostazione attuale va maggiormente incontro alle esigenze di chi vola con Ryanair, a partire da chi viaggia per lavoro”.