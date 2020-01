08:02

Silenzio assordante sulla vicenda Ernest Airlines. Dall’incontro tra i dipendenti e le parti sindacali dei giorni scorsi pare non sia emerso nulla di nuovo e ogni giorno che passa calano le possibilità di ripresa delle attività.

Sembra una storia già vista, con promesse di ritorno e intanto le settimane passano. I vertici del vettore avevano spiegato che erano in corso alcune attività per ridare ossigeno a Ernest, ma per il momento tutto rimane fermo al blocco dei voli di inizio gennaio.



Intanto gli slot della linea aerea sono già finiti nelle mani di altre compagnie e la clientela pare ormai aver dimenticato questo vettore. Partito con progetti di crescita interessante e poi scivolato tra cancellazioni e chiusura di attività. Mentre le macchine in flotta raggiungevano lentamente gli hangar per non ritornare mai più in pista. (r.v.)