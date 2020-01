Interjet Airlines e Alitalia, un unico check-in per i voli in codeshare

13:43

Interjet Airlines e Alitalia hanno attivato l’interline through check-in. L’introduzione del servizio completa la collaborazione tra le due compagnie aeree, che lo scorso giugno hanno siglato un accordo di codeshare.

L’interline through check-in permetterà così ai passeggeri dei due vettori di effettuare un unico check-in, riducendo i tempi di connessione e aumentando la comodità del viaggio.



Attualmente, attraverso il codeshare InterJet può volare da 8 città italiane (Genova, Torino, Verona, Venezia, Bologna, Pisa, Firenze, Napoli) con il proprio codice (4O), sfruttando le connessioni via Roma Fiumicino.



Nell’immediato futuro le compagnie amplieranno ulteriormente lo spettro di destinazioni in codeshare, sia in Italia che in America Latina.