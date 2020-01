easyJet rinnova la partnership con Travelport per le tariffe e il merchandising

12:38

easyJet rinnova la sua partnership di contenuti di lunga data con Travelport. Una mossa che darà modo alle agenzie di viaggi di tutto il mondo di accedere all’intera gamma di tariffe del vettore attraverso la piattaforma tecnologica Travelport Smartpoint.

“Siamo stati una delle principali compagnie aeree a basso costo a rendere disponibili il proprio inventario attraverso Travelport - spiega Thomas Haagensen, Group Markets Director di easyJet - e stiamo continuando a mettere in atto la nostra strategia per aumentare la nostra attrattività, in particolare per il settore dei viaggi d'affari".



easyJet rimane una tra le 300 compagnie aeree che utilizzano l'innovativo strumento di merchandising di Travelport, Travelport Rich Content and Branding. Questa soluzione consente alle compagnie aeree di mostrare in modo più efficace i propri prodotti in linea con il modo in cui vengono venduti sui propri siti web, con descrizioni dettagliate e immagini che migliorano l'esperienza degli agenti di viaggi che vogliono ricercare, vendere e prenotare branded fares.