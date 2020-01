Hyperloop arriva in Italia: sei le rotte allo studio

11:32

Hyperloop potrebbe presto diventare realtà anche in Italia. Il treno superveloce che permette di viaggiare a 1.200 chilometri all’ora sfruttando la levitazione magnetica. Hyperloop è in realtà un treno speciale, che sfrutta una particolare tecnologia chiamata ‘vactrain’.

Come riportato dal Sole 24Ore, il convoglio sarà costituito da un unico futuristico vagone che si sposterà all’interno di un tunnel nel quale verrà creato un vuoto d’aria. Il treno, libero da qualsiasi forma di attrito, si muoverà per levitazione magnetica in modo rapido ed economico.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, la tratta Roma-Milano ad esempio potrebbe essere coperta in 25 minuti.

Pubblicità

La start up italiana

La start up Hyperloop Italia, attiva ne nella diffusione e realizzazione di tecnologie Hyperloop e infrastrutture di nuova generazione nel territorio italiano, ha in progetto anche un centro di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie della quarta rivoluzione industriale.

In Italia, Gresta e il nuovo team italiano sono già al lavoro su 6 progetti da realizzare sul territorio italiano in tre regioni del Nord e tre del Sud Italia. Hyperloop Italia avrà una sede istituzionale a Roma e una sede operativa a Milano. “Sono stati effettuati numerosi incontri con soggetti istituzionali, industriali e del mondo della ricerca – ha spiegato al Sole 24Ore il fondatore, Bibop Gresta - , per garantire quel retroterra necessario, affinché si raccogliesse il consenso istituzionale, industriale e i capitali da mettere in campo per un progetto di tale dimensione. Ci sono delle rotte già individuate per le quali è imminente l’avvio di studi di fattibilità funzionali allo sviluppo di progetti altamente tecnologici e innovativi, con condizioni territoriali e morfologiche che risultano favorevoli all'implementazione di Hyperloop”.