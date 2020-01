Trenitalia e Scout d'Europa insieme nel segno della sostenibilità

17:24

Trenitalia ha siglato un accordo con gli Scout d'Europa. Sabrina De Filippis, direttore divisione passeggeri regionale Trenitalia e Laura Casiccio, vice presidente dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici, hanno presentato la convenzione valida su tutto il territorio nazionale, che consentirà ai gruppi scout (minimo di dieci persone) di usufruire del 20 per cento di sconto sui biglietti di prima e seconda classe dei treni regionali, regionali veloci e metropolitani, tutti i giorni della settimana. Per ogni gruppo di dieci persone, inoltre, due accompagnatori viaggeranno gratuitamente.

Pubblicità

Sviluppo sostenibile

La convenzione rientra nelle iniziative promosse da Trenitalia per incentivare l’uso del treno anche da parte di piccoli e grandi gruppi. Un’azione che conferma l’impegno costante del Gruppo FS Italiane per la sostenibilità. Gli Scout d’Europa sono presenti in quasi tutto il territorio nazionale con 204 gruppi per un totale di oltre 20mila persone. Si tratta di un ulteriore tassello che conferma il piano di rilancio che il Gruppo FS Italiane ha avviato già nei mesi scorsi per il trasporto regionale, con un investimento economico complessivo di circa 6 miliardi di euro e 600 nuovi treni entro cinque anni, per il rinnovo dell’80 per cento della flotta.