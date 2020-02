Ryanair chiude il trimestre con un utile da 88 milioni di euro

11:52

È di 88 milioni l’utile netto di Ryanair nel terzo trimestre di gestione chiuso al 31 dicembre. I risultati della compagnia confermano le anticipazioni delle scorse settimane, con le quali il vettore aveva spiegato che l’andamento si era rivelato superiore alle aspettative.

Nel dettaglio, il fatturato del periodo è cresciuto del 21 per cento anno su anno, raggiungendo 1,91 miliardi di euro, il tutto a fronte di una crescita del numero dei passeggeri pari al 6 per cento, per un totale di quasi 36 milioni di pax. In miglioramento anche il load factor, che passa dal 95 al 96 per cento.



Segnali importanti anche nel segmento delle vendite ancillary, che continuano a crescere a ritmi superiori al 20 per cento. Per quanto riguarda invece le previsioni per la fine dell’esercizio, viene confermata la forchetta 0,95-1,05 miliardi di euro di utili, mentre a livello di passeggeri si prevede una chiusura a 154 milioni.