Anche Lot sospende i voli su Pechino da Varsavia

21:00

Arriva lo stop ai voli verso Pechino anche da parte di Lot Polish Airlines. In seguito alla consultazione con il Ministero della Salute polacco e il personale che opera presso la Cancelleria del Primo Ministro, il cda della compagnia ha infatti deciso di bloccare i collegamenti in partenza da Varsavia fino al prossino 9 febbraio.

Il vettore ha inoltre adottato le seguenti misure per i propri passeggeri: chi deve volare sulla Cina fino al 29 febbraio può modificare gratuitamente la prenotazione dirottandola su voli dal primo marzo al 30 giugno oppure richiedere il rimborso integrale senza penali. Inoltre non sono previste penali per la cancellazione di passeggeri facenti parte di un gruppo e coinvolti nelle date indicate (passeggeri cancellati dal 2 febbraio).