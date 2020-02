Aegean e il maxi investimento nella flotta

di Adriano Lovera

11:51

Vola da venerdì 14 febbraio (Atene-Monaco) il primo dei 6 nuovi Airbus A320neo di Aegean, in arrivo entro luglio, presentati alla stampa di fronte al primo ministro Kyriakos Mitsotakis, colorati dalla nuova livrea blu, bianco e celeste.

Gli aerei porteranno la flotta a 65 unità, un'aggiunta di 1,5 milioni di posti (19 milioni in totale nel 2020) e fanno parte di un maxi investimento del vettore greco: 46 nuovi Airbus entro il 2025 (A320neo e A321neo), 30 acquisiti direttamente, 16 in leasing.



"Il più grande investimento di una società privata greca" ha rimarcato l'amministratore delegato Dimitris Gerogiannis. Aegean, che ha superato i 15 milioni di pax annui quest'anno aggiunge 11 nuove rotte internazionali, tra cui i collegamenti di Milano e Roma con Salonicco. In Italia collega 9 città e l'aumento dei biglietti sul nostro mercato sarà del 17% rispetto al 2019.