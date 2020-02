Letti in classe economy: il progetto Skynest di Air New Zealand

11:28

Potere usufruire di un letto in volo anche quando si è in classe economica potrebbe diventare una realtà già dal prossimo anno. Parola di Air New Zealand.

Si chiama Economy Skynest il progetto già testato dal vettore neozelandese che punta a introdurre sugli aerei long haul e in particolare nelle tratte più lunghe del network un modello di struttura che consente di inserire nella classe economica appunto 6 letti che i passeggeri possono prenotare in fase di acquisto del biglietto.



Sono stati oltre 200 i clienti che hanno avuto la possibilità di provare il prototipo nell’Hangar 22 Innovation Center di Auckland e il feedback avuto dalla compagnia è stato più che positivo. Ora il vettore dovrà effettuare le valutazioni finali e il primo volo con la Economy Skynest potrebbe decollare già il prossimo anno.