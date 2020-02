08:04

Il progetto dei viaggi spaziali procede spedito e al momento, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbero quasi 8 mila le persone in attesa di volare nello spazio con Virgin Galactic, la società voluta da Sir Richard Branson (nella foto), che ha concluso con successo il primo test nello spazio 14 mesi fa.

Richeiste più che raddoppiate in 5 mesi

Si tratta di un segmento di lusso, che tuttavia attrae un numero crescente di estimatori, più che raddoppiati negli ultimi cinque mesi fino a sfiorale le 8mila registrazioni online rispetto al settembre 2019. Finora Branson ha venduto 600 biglietti a clienti di 60 Paesi per il volo inaugurale, programmato per la seconda metà di quest’anno, al prezzo di 250 mila dollari a biglietto. Fra gli acquirenti, nomi del calibro di Justin Bieber e Leonardo Di Caprio.



Seconda tranche di vendite

Dopo aver chiuso il primo ciclo di vendite, Virgin Galactic ha annunciato che permetterà a tutti coloro che si sono registrati online manifestando interesse di fare un passo avanti per diventare ‘passeggeri astronauti’, versando mille dollari di deposito rimborsabili. Non è tuttavia ancora chiaro a che prezzo i nuovi posti saranno venduti.



Il luogo di partenza

Quanto al luogo di partenza, dopo anni di sviluppo e test presso il Mojave Air & Space Port a Mojave in California, Virgin Galactic starebbe valutando di iniziare le operazioni con il pubblico presso lo Spaceport America nel Sud del New Mexico, anche se non è stata ancora fissata una data.