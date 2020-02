Aegean, la compagnia aerea che pensa in grande

16:53

In Grecia ce l'hanno fatta. I grandi piani di sviluppo di Aegean Airlines, che ha da poco annunciato un investimento da 3 miliardi di euro per 46 nuovi Airbus A320/321 neo, raccontano anche la storia di un salvataggio riuscito: quello della vecchia Olympic, ex compagnia di Stato greca, diventata negli anni un parallelo della nostra Alitalia. Non a caso, durante la presentazione alla stampa internazionale dei nuovi aerei Aegean, ha parlato a lungo anche il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, presenza insolita per un evento totalmente privato.

Pubblicità

Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link