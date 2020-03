Saudi Arabian Airlines, collegamenti aperti sulla Penisola

13:11

Solo alcune riduzioni di operativo nelle prossime due settimana per i voli di Saudi Arabian Airlines sull’Italia. I collegamenti consentiranno quindi ai viaggiatori italiani di potere effettuare voli in transito verso destinazioni asiatiche quali Manila, Kuala Lumpur, Giakarta.

Rimangono invece le restrizioni per i viaggiatori che si recano nel Paese con un visto turistico o di pellegrinaggio.



Abbiamo messo a disposizione di tutti gli Agenti la nostra email resitaly@saudia.com per poterci raggiungere rapidamente – dice Fabio Zinanni, sales manager Saudia Italia -. Tutti i biglietti già emessi ed in partenza in questo lasso di tempo (quindi fino al 13 Marzo 2020 incluso) avranno il rimborso completo senza nessuna penale. La situazione è in continua evoluzione, auspichiamo una risoluzione in tempi brevi”.