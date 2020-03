Come la rivoluzione del 5G cambierà il trasporto aereo

09:31

La rivoluzione 5G è alle porte e promette di cambiare le regole del gioco in tutti i settori economici, inclusa l’industria dei viaggi. Secondo i dati Css Insight, nel 2021 ci saranno 340 milioni di connessioni 5G nel mondo, cifra che salirà a 2,7 miliardi nel 2025.

Nel trasporto aereo alcune realtà hanno già abbracciato la nuova connessione, integrandola ai loro servizi. È il caso dell'aeroporto di Gatwick e del nuovo Daxing International Airport di Pechino. Nel comparto la connessione promette grandi passi avanti, in termini di qualità del servizio, efficienza e gestione dei dati. Sita ha individuato le principali evoluzioni che il 5G porterà nel trasporto aereo.



Internet delle cose

Il 5G sarà il principale motore dell’Internet of Things negli aeroporti, dove sempre più componenti interagiranno tra loro e con i passeggeri.



La connettività sarà molto più fluida e flessibile. Le nuove reti consentiranno enormi flussi di dati, fornendo report in tempo reale delle operazioni aeroportuali. Ciò renderà più semplice ed efficace la collaborazione tra aeroporti, compagnie aeree, operatori di terra, gestori del traffico aereo e concessionari. Il risultato sarà il monitoraggio intelligente delle code e il controllo dei veicoli autonomi che assistono i viaggi dei passeggeri. I veicoli sulla rampa saranno serviti da rimorchiatori intelligenti e carrelli bagagli collegati. Le sedie a rotelle, i chioschi mobili e gli assistenti robotici saranno controllati da remoto.



Intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale connessa al 5G sarà la soluzione alle principali debolezze degli scali, come la gestione dei bagagli. Sarà possibile, ad esempio, abbinare i passeggeri in modo biometrico alle valigie.



Maggiore efficienza operativa

Il 5G offrirà consentirà alle compagnie aeree e agli aeroporti di sbloccare i loro dati per offrire vantaggi commerciali.



Tutte le risorse aeroportuali saranno collegate, ottimizzando i servizi e garantendo efficienza.



Potenziamento data center

Il 5G consentirà agli aeromobili di prossima generazione di scambiare grandi quantità di dati con gli aeroporti. La rapida trasmissione dei dati degli aeromobili e l'analisi di tali dati consentiranno una manutenzione proattiva, una più rapida rotazione degli aeromobili, più partenze puntuali e, soprattutto, una migliore esperienza del cliente.



Qualità wifi e gestione problemi

Gli aeroporti avranno un maggiore controllo della qualità del servizio nei loro spazi privati e pubblici, unendo 5G e reti Wi-Fi per garantire connettività continua.



Servizi personalizzati

Attraverso la combinazione dei dati, ai passeggeri saranno forniti realtà aumentata in tempo reale e servizi mobili personalizzati. Gli aeroporti saranno così in grado di garantire informazioni e servizi sempre pertinenti, capaci di assisterli e intrattenerli.