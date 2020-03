Etihad, la cura funziona: netta riduzione del rosso nel 2019

11:51

Arrivano i primi segnali concreti di miglioramento nei conti di Etihad dopo l’avvio del piano quinquennale di ristrutturazione per ritornare a conti in attivo.

Il bilancio del 2019, pur rimanendo ancora in rosso, mette in evidenzia una decisa riduzione delle perdite, passate da 1,28 miliardi di dollari del 2018 a 0,87 dello scorso anno. Il tutto a fronte di un fatturato in lieve calo a 5,6 miliardi di dollari, una contrazione derivante anche dalla revisione del network e dalla diminuzione della capacità complessiva.



“Dobbiamo ancora migliorare – ha commentato il ceo Tony Douglas -, ma i progressi compiuti nel 2019, e cumulativamente dal 2017, ci hanno infuso nuova forza e determinazione per proseguire e attuare i cambiamenti necessari per continuare a perseguire questo percorso per noi positivo”.