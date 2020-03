Hyperloop, esperimento Italia

09:03

La rivoluzione Hyperloop sta per arrivare in Italia. Quello che fino a poco tempo fa poteva sembrare un futuro lontano e irrealizzabile, potrebbe presto diventare una possibilità tangibile, che nel giro di pochi anni potrebbe ridefinire e cambiare profondamente il modo di pensare i trasporti e la rete infrastrutturale nella Penisola, nel segno della sostenibiltà. La sfida parte dalla Lombardia, dove Hyperloop Italia (braccio di Hyperloop TT) ha sottoscritto una lettera di intenti con il gruppo Fnm per uno studio di fattibilità che ha il fine di valutare la possibilità di realizzare un sistema di trasporto passeggeri e merci dalla stazione di Milano Cadorna a Malpensa.

L'obiettivo è quello di arrivare a servire la tratta con le avveniristiche capsule a levitazione magnetica passiva in 10 minuti, rispetto agli attuali...(continua nella digital edition)