Etihad, modifiche gratuite fino al 7 aprile

11:28

Anche Etihad sceglie di garantire flessibilità ai passeggeri, per far fronte all’emergenza coronavirus. La compagnia aerea consente infatti cambio data o di destinazione gratuito per tutti i voli prenotati tra l’8 marzo e il 7 aprile 2020.

Valida per i viaggi a partire dal 22 marzo in poi, l’opzione è valida su tutte le tariffe e sui biglietti acquistati con le miglia Etihad Guest e le prenotazioni Etihad Holiday.



Il vettore applicherà, inoltre, qualsiasi differenza di prezzo derivante dal cambio prenotazione o destinazione.