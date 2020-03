Distanza di sicurezza sui treni, Trenitalia attiva un nuovo criterio di prenotazione posti

16:55

Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza disposte dal Governo italiano per prevenire la diffusione del Covid-19, Trenitalia ha introdotto un nuovo criterio per la prenotazione dei posti a bordo delle Frecce.

Il nuovo criterio di prenotazione, già attivo, si aggiunge alle misure adottate dal Gruppo FS per tutelare i viaggiatori e i dipendenti. Queste hanno riguardato il potenziamento delle attività di sanificazione e disinfezione dei treni e dei luoghi di lavoro; l’installazione a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani; e l’istituzione di una task force intersocietaria per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e garantire il coordinamento di tutti gli interventi disposti dai provvedimenti governativi in materia.