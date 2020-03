Azul interrompe i collegamenti verso l’Europa

08:30

Anche Azul rivede l’operativo per far fronte all’emergenza coronavirus. La compagnia aerea brasiliana ha deciso di sospendere tutti i voli dal Brasile a Lisbona dal 21 marzo al 30 aprile e da Lisbona al Brasile dal 22 marzo al 1 maggio.

Il network domestico, invece, vede la sospensione dal 23 marzo al 30 giugno dei voli per Parnaiba e altre nove città in tutto il Brasile.



Rimborsi

Per quanto riguarda i rimborsi, la compagnia fa sapere che la richiesta deve essere avanzata dalle agenzie esclusivamente via BSPLINK (non direttamente da gds).



La politica di prenotazione flessibile del vettore prevede per i clienti in possesso di biglietti emessi con connessioni per voli Azul con destinazione/origine Italia (e partenze fino al 31 maggio 2020), la possibilità di cancellazione con rimborso integrale. Allo stesso modo, i clienti in possesso di biglietti con voli Azul emessi via gds in Italia (partenze fino al 31 maggio 2020) hanno diritto alla cancellazione con rimborso integrale (periodo di rimborso fino al 31 marzo 2020).