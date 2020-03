Etihad Credit: la risposta del vettore alle cancellazioni

14:46

Etihad annuncia il varo di una nuova soluzione per far fronte all’ondata di cancellazioni. La compagnia ha annunciato il lancio di Etihad Credit, per dare la maggiore libertà possibile ai clienti di riorganizzare il viaggio, in maniera completamente gratuita.

“Considerato che la situazione Coronavirus (Covid-19) continua a evolversi, queste nuove misure daranno massima flessibilità agli ospiti, garantendo a coloro che hanno necessità di viaggiare di poterlo fare in maniera sicura e vantaggiosa”.



Eithad Credit è a disposizione di tutti i clienti che hanno prenotato un volo prima del 30 giugno. Le nuove prenotazioni devono essere effettuate prima del 30 settembre, per viaggiare fino al 31 dicembre. Eventuali differenze tariffarie saranno addebitate.



Inoltre, precisa la nota, “per tutti coloro che hanno necessità di viaggiare, Etihad sta lavorando a stretto contatto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti e con Iata, così come altri organismi, per garantire loro un’esperienza di volo sicura”.