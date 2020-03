Il Governo britannico al lavoro per un piano salva vettori

19:29

Il governo del Regno Unito sta mettendo a punto un piano economico per salvare le compagnie aeree da un possibile fallimento conseguente alle gravi conseguenze della crisi da coronavirus.

Some segnalato da Preferente, il Governo di Boris Johnson ha già consultato i banchieri di Londra per analizzare la situazione finanziaria delle grandi compagnie aeree britanniche, mentre prepara un piano economico multimiliardario per prevenirne la debacle, segnalato da Sky News in anticipo.



Il segretario ai trasporti del governo britannico Grant Shapps ha tenuto colloqui con i rappresentanti di easyJet, Virgin Atlantic, British Airways e Ryanair per discutere delle diverse esigenze finanziarie. Le compagnie aeree chiedono linee di credito sostenute dal governo britannico, congelamento delle tasse sul controllo del traffico aereo e una moratoria di quattro mesi in modo tale da non essere costrette a compensare immediatamente i clienti i cui voli sono stati cancellati in questi giorni.