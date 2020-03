08:03

Quali sono le compagnie aeree che allo stato attuale hanno le maggiori chances di uscire a testa alta dall'emergenza coronavirus riuscendo ad assorbire l’impatto economico dello stop forzato?

Per dare una prima risposta è arrivato uno studio effettuato ad hoc dalla Capa analizzando bilanci e situazioni patrimoniali delle singole compagnie o gruppi. Secondo il report i due big ad essere meglio posizionati sono Wizz Air e Ryanair: le due low cost hanno una liquidità equivalente rispettivamente al 48 e al 47 per cento del fatturato generato lo scorso anno. Tradotto in giorni di autonomia significherebbe che potrebbero reggere con le proprie forze quasi sei mesi.



A seguire ci sarebbero Finnair, Iag ed easyJet con, rispettivamente, 133, 132 e 113 giorni. Solo 51 giorni di autonomia, invece, per il Gruppo Lufthansa, evidenzia lo studio, mentre un po' più tranquilla (relativamente, s'intende) appare la situazione di Air France-Klm, con 81 giorni. In coda naturalmente Norwegian, per la quale, così come sta avvenendo per Alitalia, si sta valutando la via della nazionalizzazione per garantire al Paese una compagnia operativa al momento della ripartenza.



La situazione dei vettori nel servizio di TTG Magazine, anche online sulla Digital edition