Norwegian, prima iniezione di capitale dal Governo norvegese

10:47

In arrivo una prima iniezione di capitale dal Governo norvegese per Norwegian. Secondo quanto riportato da diverse fonti internazionali, la compagnia aerea dovrebbe ricevere 300 milioni di corone, circa 26,6 milioni di euro, poiché avrebbe soddisfatto le condizioni necessarie per accedere al fondo di salvataggio messo in campo dall’Esecutivo per aiutare l’industria aerea a superare l’emergenza coronavirus.

Il vettore potrebbe ottenere garanzie di credito per un valore fino a 3 miliardi di corone.



Nel frattempo, stando a quanto riporta preferente.com, DP Aircraft I Ltd avrebbe fatto trapelare di non aver ricevuto i pagamenti per il noleggio degli aeromobili di Norwegian Air Shuttle in scadenza il 13 marzo. Ad effettuare il pagamento sarebbe dovuta essere Torskefjorden Leasing Ltd, una società del gruppo norvegese, responsabile della gestione dei noleggi di flotte.