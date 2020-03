Project Sunrise di Qantas, i piloti dicono sì ai voli più lunghi del mondo

15:55

Con l’emergenza sanitaria in atto non si sa quando partirà, ma comunque il tanto decantato Project Sunrise di Qantas è finalmente giunto a un punto di svolta. Il vettore è infatti riuscito a raggiungere con il personale di bordo un accordo su salari e condizioni di lavoro per i voli diretti da oltre 20 ore previsti dal progetto.

L’85% dei piloti, infatti, secondo quanto riportato da simpeflying.com, ha appena firmato a favore dell’intesa, ponendo fine a un’aspra disputa che si protraeva ormai da settimane. Il Project Sunrise, che per il quale saranno utilizzati gli A350-1000, avrebbe dovuto partire nel 2022 ma ora, con il rinvio fino a fine anno dei collegamenti effettuati da questi aerei, la data effettiva di avvio è diventata incerta.



I voli del Project Sunrise, i più lunghi del mondo, vedranno i piloti lavorare più a lungo che mai, dalle 18 alle 20 ore consecutive. Un particolare non da poco, che ha da subito messo in allerta l’Australian and International Pilots Association (Aipa). Ora, però, l’accordo sembra finalmente diventato realtà. Resta da vedere se, e quando, il progetto riuscirà a partire.