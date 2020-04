American Airlines sospende i collegamenti estivi sull'Italia

09:20

American Airlines sospende tutti i voli estivi diretti su Milano Malpensa, Roma e Venezia. Come riportato da Malpensa 24 e da Italiavola, la compagnia ha messo a punto un piano per la sospensione di oltre il 60 per cento delle rotte internazionali.

Per l'Italia questa decisione si traduce nella sospensione dei voli fino al 25 ottobre.

Pubblicità

American Airlines rappresenta una presenza ‘storica’ sullo scalo di Malpensa. E’ oggi l’unica compagnia che serve un volo diretto Milano-Miami e una delle tante che si fanno concorrenza su New York. Complice la liquidazione di Air Italy, se anche gli altri vettori imiteranno la scelta di American si potrebbe prospettare un’intera stagione estiva senza collegamenti estivi tra Milano e gli States.