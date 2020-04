Hertz: ecco tutte le informazioni utili per le agenzie di viaggi

11:41

Un messaggio di continuità e speranza nella ripresa viene da Global Gsa, che riconferma l’operatività della maggior parte delle agenzie di noleggio Hertz in Italia e che è consentito ritirare l'auto in aeroporto e rilasciarla presso l'ufficio di noleggio più vicino all'abitazione, anche se in una differente regione.

L’Help Desk di Global Gsa è a disposizione degli agenti per sciogliere ogni dubbio in merito al noleggio auto, che può servire sia per far rientrare a casa un cliente riprotetto su un aeroporto di un’altra Regione, sia per estendere il noleggio di un cliente all’estero, sia per chi sta guardando alle prenotazioni estive.



Hertz e Global Gsa hanno predisposto speciali tariffe dedicate al trade con supplemento di ‘one way’ gratuito, abbattimento totale delle franchigie e massima flessibilità per cancellazioni o cambio date dovuti all'operatività del volo. Qualora il cliente sia impossibilitato nel rilasciare l'auto, è possibile registrare un secondo guidatore autorizzato per la riconsegna del veicolo.



Infine, da sottolineare che tutti i veicoli Hertz vengono completamente igienizzati e dotati di salviettine disinfettanti.

“Il Team di Global Gsa è operativo in modalità smart working per dare pieno supporto alle agenzie di viaggi che stiamo contattando anche per sapere come stanno ed esprimere la nostra vicinanza. Crediamo che in questo periodo sia ancora più importante contraddistinguerci come partner di fiducia per gli agenti e far sapere loro che ci siamo, per qualsiasi esigenza” ha spiegato Manlio Olivero, presidente & ceo di Global Gsa.