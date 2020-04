Reparti di terapia intensiva negli aerei: la proposta dei vettori Uk

13:58

Le compagnie aree scendono in campo per l’emergenza sanitaria. Nel Regno Unito, parte degli aerei attualmente fermi negli aeroporti potrebbero presto trasformarsi in ospedali. Secondo quanto si apprende da simpleflying.com, sulle orme di quanto fatto da diverse compagnie di navigazione, alcuni vettori avrebbero contattato il Governo Uk, offrendo i propri aeromobili per la realizzazione di reparti di terapia intensiva.

Gli aerei sarebbero già predisposti all’uopo, in quanto già dotati di impianti di ossigenazione, così come di impianti di aereazione a flusso laminare, fondamentali per la pulizia dell’aria.



La proposta delle compagnie ha subito trovato il supporto di un gruppo di esperti del settore aeronautico, tecnologico e medico, che ha esortato il Governo britannico ad accogliere l’appello.