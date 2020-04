10:40

“Quello del Governo in Alitalia sarà un investimento importante perché la compagnia aerea avrà un ruolo fondamentale per il rilancio del turismo e dell’economia del Paese”. Sono queste le parole del ministro dei Trasporti Paola De Micheli, che ha così confermato la rotta dell’Esecutivo verso la nazionalizzazione del vettore.

Ma il piano, ha aggiunto De Micheli in un’intervista messa in onda da Omnibus di La7, si inserirà all’interno di un progetto da costruire a livello di tutta l’Europa. Un piano ampio e forte per consentire al settore del trasporto aereo di riuscire a ripartire con forza grazie a sostegni economici importanti.



Tornando poi all’Italia il ministro ha allargato gli orizzonti a tutto il settore dei trasporti della Penisola: “Il comparto, dal trasporto pubblico locale ai treni fino ai collegamenti marittimi, avrà bisogno di una totale riorganizzazione che sarà dettata dalle nuove esigenze post emergenza”.