Linate e Malpensa Prime operativi con misure preventive

10:58

Sea Prime risponde all’emergenza sanitaria con interventi straordinari di sanificazione. Con una nota, la società annuncia che il terminal di Milano Malpensa Prime all’aeroporto di Malpensa è rimasto aperto al traffico passeggeri gestendo anche diversi voli per il rientro degli italiani all’estero. Milano Linate Prime, attualmente, è operativo per i voli sanitari, sia legate all’emergenza Covid sia per il trasporto di personale medico e organi.

“Complessivamente, dall’inizio delle restrizioni ad oggi, sono stati gestiti oltre 400 movimenti nei due aeroporti - sottolinea la nota -, in calo rispetto all’anno scorso a causa limitazioni in essere, in linea con il trend registrato nel mercato europeo”.



Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime, precisa: “Oltre a dotare il personale di dispositivi di protezione anti-contagio, la sicurezza è garantita da provvedimenti e informative dirette sia al personale che agli utenti, dall’installazione di erogatori di gel igienizzante e dall’introduzione di protocolli per la pulizia e la sanificazione degli spazi”.