Boeing, riprende la produzione a Washington

09:14

Boeing si prepara a ripartire. Dopo aver chiuso per tre settimane gli stabilimenti di Washington, a causa delle restrizioni messe in atto per l’emergenza coronavirus, il costruttore statunitense ha annunciato la ripresa graduale della produzione a partire da lunedì 20 aprile.

Inizialmente, si legge su affaritialiani.it, rientreranno in azienda solo 27mila dei 70mila dipendenti. “Questo approccio - ha spiegato l’azienda - permetterà di avere una base di fornitori solida. Abbiamo introdotto tutte le misure di sicurezza necessarie per riprendere i compiti essenziali per i nostri clienti”.



Una buona notizia anche per il principale concorrente di Boeing: Airbus. Il titolo del rivale europeo ha preso infatti il volo sulla Borsa di Parigi, grazie alla nuova ventata di fiducia nella ripresa del settore portata dall’annuncio della società Usa.