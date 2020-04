15:44

Emirates si muove sul fronte dei rimborsi. La compagnia ha annunciato di aver potenziato i servizi per venire incontro a tutte le richieste arrivate nelle ultime settimane. Per comprendere l’eccezionalità della situazione, in una nota il vettore precisa che se prima gli uffici gestivano 35mila domande di rimborso al mese, ora ne devono processare 150mila. L’obiettivo sarebbe quello di riuscire a smaltire tutte le richieste entro l’inizio di agosto.

“La situazione, nel corso delle prime fasi della pandemia, era ancora in evoluzione - precisa il presidente Tim Clark -. Ma da quando abbiamo deciso di rivedere la nostra politica di rimborso, stabilita a seguito del diffondersi del Covid-19, abbiamo adottato un approccio semplice e coerente al livello globale, un approccio che mette al centro di tutto i nostri clienti. Abbiamo contattato proattivamente anche i clienti che, precedentemente al cambio di policy, avevano fatto richieste di rimborso o di modifica della prenotazione, al fine di far conoscere loro le nuove opzioni disponibili”.