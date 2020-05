Aeroporto di Vienna: test facoltativo ai passeggeri in arrivo

11:22

L’aeroporto di Vienna si attrezza per mettere i passeggeri in condizione di evitare la quarantena se sani. Secondo quanto riportato dall’Ansa su articolo della Bbc infatti, lo scalo offrirà ai passeggeri in arrivo la possibilità di effettuare un test per il coronavirus, per evitare la quarantena di 14 giorni.

Pubblicità

I test sono disponibili da oggi e durano dalle 2 alle 3 ore circa. Fino ad ora, alle persone che arrivavano in aeroporto era stato richiesto di presentare un certificato sanitario recente che mostrasse un risultato di negatività al Covid-19, o in alternativa di mettersi in quarantena.