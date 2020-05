Qantas rinvia il Project Sunrise: niente voli diretti da 20 ore

14:03

Negli ultimi mesi precedenti all’emergenza Covid-19 è stato uno dei temi più discussi nel trasporto aereo, vale a dire i test di Qantas per i voli di lunghissima gittata da venti ore.

Un programma, denominato Project Sunrise, per il quale erano stati effettuati anche 3 voli di test i cui risultati avevano dato un’iniezione di fiducia nonostante molte questioni andassero ancora affrontato. Prima fra tutte quale modello di aereo utilizzare per volare no stop dall’Australia a Londra, optando poi per gli A350-1000.



Ora la compagnia australiana ha deciso di mettere in soffitta il piano, rinviandolo a tempo indeterminato. “Continuiamo a essere convinti della bontà del progetto, ma con la situazione attuale non è pensabile procedere”. Una decisione che avrà come effetto immediato anche il rinvio degli ordini per gli aerei ad Airbus.