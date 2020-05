Sardegna: ipotesi test sierologico per i turisti

11:49

La Sardegna prova a pianificare la ripresa del turismo, una delle economie principali della Regione. Per assicurare vacanze in sicurezza sia per i viaggiatori che per i cittadini, l’ipotesi sarebbe quella di sottoporre ai test di controllo per il Coronavirus (in particolare il test sierologico) coloro che arriveranno nella Regione.

L’idea, come riporta corriere.it, sarebbe già stata comunicata al Governo. La decisione definitiva, però, sarebbe stata rimandata, considerata anche la situazione attuale dei rapporti tra l’esecutivo e le amministrazioni locali, con diversi terreno di discussione.



A fare da apripista, prima ancora di voli di linea, charter e traghetti, dovrebbero essere i jet privati, che sarebbero i primi a poter collegare il continente con la Sardegna. Ma per i passeggeri di quest’ultima tipologia di voli non sarebbero ancora previsti test di nessun tipo.