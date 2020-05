Tap Portugal riaprirà da giugno i voli su Milano e Roma

08:00

Tap Portugal si prepara a tornare in pista in modo strutturato a partire dal mese di giugno e nello schedule torneranno anche due destinazioni italiane, vale a dire Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti sui sistemi di prenotazione resi noti oggi dal portale specializzato Routes Online, dal primo giorno partirà un volo giornaliero tra Lisbona e Milano Malpensa e un doppio giornaliero sempre da Lisbona verso Roma Fiumicino. Entrambi i voli sono poi destinati ad aumentare con un ulteriore volo giornaliero da luglio.



In totale sono 76 le rotte che la compagnia ha intenzione di rimettere in moto tra i mesi di giugno e luglio e tra queste non mancheranno anche i collegamenti a lungo raggio, con la riattivazione anche di alcune tratte sugli Stati Uniti.