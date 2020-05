Emirates, dal 21 maggio torna il volo su Milano Malpensa

10:27

Annuncio a sorpresa da parte di Emirates. La compagnia punta ad accelerare i tempi della ripresa e a partire dal prossimo 21 maggio riattiverà nove rotte su Europa, Nord America e Australia e tra queste figura anche quella su Milano Malpensa.

Il volo sull'Italia, che attende solo il via libera da parte delle autorità competenti, sarà giornaliero e verrà effettuato utilizzando il B777-300er. Nessuna novità ancora per le altre destinazioni servite in Italia dalla compagnia di Dubai, vale a dire Roma, Venezia e Bologna.



Le altre rotte che verranno riattivate dall'aeroporto di Dubai sono quelle su Francoforte Parigi, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney e Melbourne.