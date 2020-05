Avis Budget Group rafforza le misure anti-Covid

21:00

Rassicurare i clienti sull’attuazione dei più alti standard di sicurezza e pulizia. Nascono con questo obiettivo Avis Safety Pledge, Budget Worry Free Promise e ‘L’impegno di Maggiore per la sicurezza’, i tre protocolli anti-Covid che Avis Budget Group metterà a punto in tutte le stazioni Avis e Budget in Italia, così come nelle stazioni di noleggio Maggiore.

"Un servizio affidabile"

“Stiamo prendendo ogni misura per fornire un servizio di noleggio pulito, sicuro e affidabile – spiega Gianluca Testa, managing director Southern Europe Avis Budget Group -. Continuiamo, inoltre, a monitorare e seguire i consigli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Governo, per garantire che siano applicati i protocolli più aggiornati e raccomandati”.



Le regole seguite

I protocolli di pulizia, incluso l'utilizzo di disinfettanti che proteggono clienti e dipendenti dagli agenti patogeni, sono stati rafforzati e tutti i veicoli vengono puliti prima di ogni noleggio, prestando particolare attenzione alle superfici a elevata percentuale di contatto. L’azienda sta seguendo, inoltre, le misure di distanziamento sociale nelle sue stazioni di noleggio; ai dipendenti vengono forniti dispositivi di protezione individuale e sta ultimando l’installazione di pannelli protettivi su gran parte della rete.



La ‘contactless experience’, poi, può essere migliorata utilizzando l'app Avis, in particolare per i clienti Avis Preferred, il programma di fidelizzazione gratuito del brand. Questi ultimi, infatti, possono beneficiare di una corsia preferenziale e in determinati uffici possono bypassare completamente il banco di noleggio, con l’accesso diretto al veicolo.



Paola d'ordine: flessibilità

Avis, Budget e Maggiore hanno inoltre reso più flessibili tutte le prenotazioni dirette. I clienti che hanno prenotato direttamente possono, infatti, modificare o cancellare qualsiasi prenotazione effettuata in Europa per noleggi che inizino prima del 1 settembre 2020, senza costi aggiuntivi. Inoltre, se decidessero di annullare la prenotazione riceveranno il rimborso completo.